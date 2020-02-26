Задержанные ФСБ подростки раскрыли цель готовившейся бойни в школе

Задержанных ФСБ по подозрению в подготовке бойни в саратовской школе подростков зовут Евгений и Игорь. На допросе они раскрыли цель готовящегося ими массового убийства. Оперативное видео ФСБ опубликовал Telegram-канал Life Shot.
На кадрах сотрудник ФСБ зачитывает задержанным предупреждение об уголовной ответственности за ложный донос. Затем силовики исследуют охотничье ружье, изъятое у подростков. Оба задержанных стоят возле бомбоубежища.
Евгений заявил на допросе, что год назад заинтересовался идеологией массовых убийств в школах. Целью бойни в школе он назвал месть.
Сотрудник ФСБ спрашивает подростка: «Какое количество людей вы планировали убить?» Евгений отвечает: «Мне все равно, Игорь рассчитывал убить примерно 40 человек».
Игорь сообщил на допросе, что нападение было запланировано на май. По его словам, они с сообщником продумали план преступления.
Ранее 26 февраля сообщалось, что ФСБ предотвратила вооруженное нападение двух подростков на школу в Саратове. Задержаны два гражданина России 2005 года рождения, которые состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств. Их поймали на территории заброшенного бомбоубежища, где они хранили обрез охотничьего ружья.