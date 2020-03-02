Сотрудники ФСБ нашли кокаин в кабинете российского чиновника

Видео: Следственный комитет Российской Федерации

Сотрудники ФСБ задержали заместителя руководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия с поличным при получении взятки в 160 тысяч рублей; также в кабинете был найден кокаин. Оперативное видео задержания опубликовал Следственный комитет России (СКР) на своем YouTube-канале.

На кадрах бойцы ФСБ вбегают в здание Россельхознадзора и укладывают на пол подозреваемого — мужчину с усами в костюме и розовом галстуке. Показана табличка на двери служебного кабинета, на которой написано «Заместитель руководителя Журавлев Владимир Аркадьевич».

Во время обыска задержанный чиновник схватил со стола лист бумаги и быстро проглотил, но подавился. Силовик постучал ему по спине. Telegram-канал Life Shot уточнил, что на проглоченной бумажке были написаны различные суммы денег, возможно, полученные в качестве взяток.

Далее на видео показана пачка пятитысячных купюр, лежащих на полу. На руках задержанного чиновника светится спецраствор, свидетельствующий о том, что он держал деньги. Кинолог с собакой обследуют кабинет, пес лает на пакет, лежащий на полу.

По данным СКР, по решению суда арестован замглавы управления Россельхознадзора по обвинению в получении 160 тысяч рублей в качестве взятки от предпринимателя за беспрепятственную выдачу в кратчайшие сроки фитосанитарных сертификатов, необходимых для экспорта лесной продукции.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что всего по делу задержаны четверо человек, у одного из них в кабинете хранилось меньше грамма кокаина.

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