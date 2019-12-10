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Российский депутат попался на торговле наркотиками

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Депутат совета муниципального района Ямало-Ненецкого автономного округа попался на торговле наркотиками. Cуд вынес обвинительный приговор чиновнику. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает издание «Сибирь.Реалии».

Мужчина был признан виновным в торговле наркотиками и приговорен к девяти годам колонии строгого режима. Имя осужденного не называется, но уголовное дело в отношении него было заведено в июне 2019 года. Депутат продал жителю Нарьян-Мара почти пять граммов гашиша за 10 тысяч рублей в подъезде дома.

После того как мужчину задержали, он признал вину, но в ходе судебного заседания начал ее отрицать.

19 ноября сообщалось, что бывший депутат Хабаровской краевой Думы Николай Мистрюков был задержан по подозрению в причастности к убийству предпринимателя Евгения Зори в 2004 году. Тело Зори было найдено в Хабаровске в 2004 году с огнестрельными ранениями — он был учредителем ряда коммерческих организаций в Хабаровске. Сообщается, что в 2004 году Мистрюков уже привлекался к данному делу, но позже с него сняли все подозрения.

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