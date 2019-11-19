Бывшего российского депутата заподозрили в убийстве

Бывший депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков задержан по подозрению в причастности к убийству предпринимателя Евгения Зори в 2004 году. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Следственный комитет России просит об аресте экс-депутата.

Тело Зори было найдено в Хабаровске в 2004 году с огнестрельными ранениями. Зоря был учредителем ряда коммерческих организаций в Хабаровске. Сообщается, что в 2004 году Мистрюков уже привлекался к данному делу, но позже с него сняли все подозрения.

Известно, что Мистрюков является директором компании «Дальпромснаб». Кроме того, ему принадлежат 25 процентов акций ООО «Торэкс». Такую же долю в этой фирме имеет супруга главы Хабаровского края Сергея Фургала Лариса Стародубова.

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