В мэрии Якутска начались обыски

Полиция проводит обыски и изымает документы в управлении физической культуры и спорта мэрии Якутска. Об этом сообщил помощник градоначальника Алексей Толстяков, передает телеканал «Якутия 24» в среду, 24 апреля.

Оперативные мероприятия проводят сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Саха (Якутия).

По данным телеканала, полицейские пришли в управление физической культуры и спорта после заявления директора детско-юношеской спортивной школы Якутска.

Обыски также проводились 23 апреля в кабинете у руководителя управления Константина Бурцева, уточняет местное издание Aartyk. По данным его источника, полицейские изъяли документы за 2016 — 2018 годы. Другой собеседник издания добавил, что следователи проверяют «все подряд».

В пресс-службе МВД подтвердили обыски.

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