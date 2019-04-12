ФСБ пришла с обысками в мэрию Новокузнецка

Сотрудники СКР совместно с оперативными сотрудниками УФСБ проводят обыски в Управлении по учету и приватизации жилых помещений администрации Новокузнецка (Кемеровская область). Об этом в пятницу, 12 апреля, сообщает управление ведомства по региону.

По версии следствия, в 2017 году местный житель оформил право собственности на муниципальную квартиру, которую получил якобы в связи со сносом аварийного дома. При этом он не состоял на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма. Ущерб городскому бюджету от его действий составил 1,7 миллиона рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») УК РФ.

Как уточняет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, следственные действия связаны с уголовным делом в отношении одного из сотрудников мэрии.

3 апреля сообщалось, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила уголовное дело в отношении главы администрации крымской Евпатории Андрея Филонова по подозрению в превышении должностных полномочий. По месту жительства чиновника и в городской администрации прошли обыски, после чего он был задержан.

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