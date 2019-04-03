ФСБ задержала мэра Евпатории Андрея Филонова после проведения обысков у него дома и в здании городской администрации. Об этом в среду, 3 апреля, информированный источник сообщил ТАСС.

В ближайшее время Киевский районный суд Симферополя изберет ему меру пресечения.

По данным РИА Новости, Филонову инкриминируют махинации с землей, ущерб от которых оценивается в 35 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Филонова по подозрению в превышении должностных полномочий.

2 апреля Евпаторийский городской суд по иску прокуратуры постановил расторгнуть трудовой контракт с Филоновым, который назначил тестя руководителем одного из муниципальных учреждений. В надзорном ведомстве усмотрели в этом назначении конфликт интересов. Суд возложил на главу муниципалитета Олесю Харитоненко обязанность уволить мэра.

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