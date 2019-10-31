Российский сенатор отказался от поста из-за скандала с судимостью

Член Совета Федерации от Хабаровской думы Дмитрий Приятнов подал заявление о сложении полномочий. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на председателя фракции ЛДПР в краевом парламенте Сергея Зюбра.

«Сегодня нами принято заявление от Дмитрия Приятнова о сложении им полномочий депутата Хабаровского края и сенатора», — рассказал он.

По мнению Зюбра, региональная избирательная комиссия допустила грубую ошибку «против всех». По его словам, депутаты были введены в заблуждение из-за отсутствия информации о судимости Приятнова.

У избранного неделю назад сенатора обнаружилась погашенная судимость. Центризбирком РФ проведет служебное расследование в отношении Хабаровской краевой избирательной комиссии, которая с опозданием предоставила эти данные.

Ситуация возмутила губернатора региона Сергея Фургала. Он назвал происходящее «грязной политической историей», и потребовал объяснений от избирательной комиссии.

Дмитрий Приятнов был избран депутатом Хабаровской краевой думы в ходе единого дня голосования 8 сентября. В октябре его кандидатуру утвердили в члены Совфеда. Однако позже выяснилось, что он был судим за подделку документов.

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