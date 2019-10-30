Главу хабаровского избиркома проверят после избрания сенатором судимого депутата

Центризбирком России проведет анализ работы главы избирательной комиссии Хабаровского края Геннадия Накушнова после того, как сенатором от местной думы был избран кандидат с судимостью. Об этом заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев, передает ТАСС.

По его словам, соответствующие данные «по каким-то причинам» изначально не размещались на сайте избиркома, были скрыты и появились лишь после того, как «шум пошел в прессе». «Я усматриваю умышленные действия со стороны председателя краевой избирательной комиссии», — заявил представитель ЦИК.

Булаев подчеркнул, что комиссия «дополнительно проведет анализ, поднимет первоисточники, документы и сможет сформулировать свое решение. Он отметил, что это «серьезный промах» в работе Накушнова, который «имеет достаточно серьезные последствия в дальнейшем».

В свою очередь Накушнов завил, что не отрицает своей вины, и пообещал также провести проверку.

Как уточняет агентство, в Хабаровском крае 23 октября сенатором от заксобрания региона был избран Дмитрий Приятнов, представляющий с сентября текущего года ЛДПР в местной думе. В результате стало известно, что у него есть погашенная в 2009 году судимость по части 1 статьи 327 УК России («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»). Впоследствии Приятнова делегировали краевой думой в Совет Федерации.

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