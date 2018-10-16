У кандидатов в правительство Хабаровского края проверят знания

В Хабаровском крае введены временные правила оценки кандидатов на замещение государственных должностей в региональном правительстве. Документ опубликован на официальном портале правовой информации во вторник, 16 октября.
Согласно распоряжению главы региона, каждый кандидат должен будет сдать тест, написать программу развития отрасли и пройти собеседование.
Тест будет состоять из 60-80 вопросов на знание Конституции, устава Хабаровского края, российского и регионального законодательства, основ инвестиционной политики и владения официально-деловым стилем русского языка. Для ответа на каждый вопрос отведена минута.
Результаты теста и заключение экспертов относительно программы кандидата будут переданы губернатору перед собеседованием.
Эти меры направлены на повышение эффективности кадрового состава правительства Хабаровского края, отмечается в документе.
23 сентября депутат Госдумы от партии ЛДПР Сергей Фургал выиграл второй тур выборов губернатора Хабаровского края.