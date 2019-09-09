ЛДПР победила на всех выборах в Хабаровском крае

Глава избиркома Хабаровского края Геннадий Накушнов заявил, что ЛДПР получила большинство голосов на все уровнях выборов в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Накушнова, ЛДПР получила 34 из 35 мандатов в Хабаровской городской думе, один достался кандидату от Справедливой России. В Комсомольске-на-Амуре ЛДПР тоже получила большинство — 24 из 25 мандатов. Один мандат получил кандидат от КПРФ.

Представители ЛДПР также одержали победу на выборах мэра Комсомольска и довыборах в Госдуму. Ранее 8 сентября сообщалось, что в Госдуму не прошла российская певица-шансонье Вика Цыганова, которая заняла третье место на довыборах депутатов в Хабаровском крае.

Накушнов сообщил, что ЦИК подсчитал все бюллетени на выборах в законодательную думу Хабаровского края, городские думы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также на выборах главы администрации Комсомольска.

В воскресенье, 8 сентября, России прошел единый день голосования. Выборы разного уровня прошли в 85 регионах России. В 16 субъектах состоялись прямые выборы губернаторов, в 22 региональных центрах — выборы в городские думы и еще в трех — глав муниципальных образований.

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