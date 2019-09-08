Россия осталась без певицы в Госдуме

Российская певица-шансонье Вика Цыганова занимает третье место на довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае. Об этом сообщает РИА Новости.

После обработки 10 процентов протоколов лидирует кандидат от ЛДПР Иван Пиляев, набирающий 38,3 процента голосов. На втором месте, по данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), кандидат от КПРФ Николай Платошкин — 21,7 процента голосов. Вика Цыганова от «Единой России» получила 14,3 процента голосов избирателей.

Явка на выборах составила 30,5 процента. Место в нижней палате российского парламента освободилось после того, как Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края.

О планах выставить свою кандидатуру для участия в выборах в Госдуму певица объявила в июне. Артистка уточняла, что намерена баллотироваться на одном из избирательных округов Комсомольска-на-Амуре. По словам Цыгановой, в Госдуме она хотела заниматься культурой.

Выборы в единый день голосования, 8 сентября, проходят в 85 российских регионах. В частности, россияне выбирают губернаторов, депутатов законодательных органов субъектов и муниципалитетов. В Хабаровском крае также проходят выборы в областную думу, 75 процентов депутатов изберут по партийным спискам, 25 процентов — по одномандатным округам.

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