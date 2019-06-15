Ургант высмеял предвыборную программу Вики Цыгановой

Телеведущий Иван Ургант отреагировал на новости о том, что певица-шансонье Вика Цыганова намерена выставить свою кандидатуру для участия в выборах в Госдуму. В эфире программы «Вечерний Ургант» он пошутил над предвыборными обещаниями артистки, передает корреспондент «Ленты.ру».

Телеведущий рассказал, что ему удалось выяснить подробности предвыборной программы Цыгановой. Он поднял крышку ноутбука, на которой был размещен плакат певицы, созданный авторами шоу.

«Русская водка, черный хлеб, селедка; весело веселье, тяжело похмелье!» — говорилось в слогане из песни Цыгановой. Ургант отметил, что предвыборная программа одновременно является будущей потребительской корзиной.

Ранее, 12 июня, сообщалось, что артистка намерена баллотироваться на одном из избирательных округов Комсомольска-на-Амуре. По ее словам, в Госдуме она планирует заниматься культурой.

Единый день голосования, в ходе которого в ряде субъектов России будут избирать депутатов Госдумы и глав регионов, состоится 8 сентября 2019 года.

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