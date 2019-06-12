Вика Цыганова решила стать депутатом

Российская певица-шансонье Вика Цыганова намерена выставить свою кандидатуру для участия в выборах в Госдуму. Об этом она заявила после митинга-концерта в Луганске, передает ЛуганскИнформЦентр.

Артистка уточнила, что намерена баллотироваться на одном из избирательных округов Комсомольска-на-Амуре. «Я не собираюсь ни с кем воевать, но у меня есть сильная, на мой взгляд, программа, она моим землякам понравится», — сказала она.

По ее словам, в Госдуме она планирует заниматься культурой.

Единый день голосования, в ходе которого в ряде субъектов России будут избирать депутатов Госдумы и глав регионов, состоится 8 сентября 2019 года.

В декабре 2018 года спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что профессионализм нижней палаты парламента повысился, потому что избиратели перестали делегировать в нее «эпатажных персонажей». По его словам, россияне стали меньше верить популистам и более ответственно подходить к выдвижению в Госдуму депутатов.

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