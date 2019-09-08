В ЛДПР назвали бредом заявления ФБК об успехе партии из-за «умного голосования»

Глава президиума фракции ЛДПР в Госдуме Игорь Лебедев назвал бредом слова сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова о том, что кандидаты от ЛДПР лидируют на выборах в депутаты Законодательной думы Хабаровского края благодаря умному голосованию. Об этом сообщает ТАСС.

Лебедев заявил, что ФБК пытается присвоить себе чужие достижения. «Победа ЛДПР в Хабаровском крае обусловлена лишь одним — поддержкой избирателя, за что мы ему и благодарны», — сказал он.

Также Лебедев напомнил, что год назад на выборах губернатора края победил кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. Сегодняшний успех партии говорит о том, что Фургал как представитель ЛДПР работает хорошо, подчеркнул Лебедев.

По предварительным данным, на выборах в Законодательную думу Хабаровского края представители ЛДПР получили 19 из 24 мест.

В воскресенье, 8 сентября, в России прошел единый день голосования. Выборы разного уровня прошли в 85 регионах России. В 16 субъектах состоялись прямые выборы губернаторов, в 22 региональных центрах — выборы в городские думы и еще в трех — глав муниципальных образований. В Москве 8 сентября выбирали депутатов Мосгордумы.

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