В Совете Федерации произошли кадровые перестановки

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о прекращении полномочий сразу трех сенаторов. Об этом говорится на сайте верхней палаты парламента в среду, 23 октября.

Речь идет о бывшем заместителе генпрокурора России Юрии Бирюкове (Республика Калмыкия), члене президиума ЦК «Единой России» Оксане Бурико (Республика Тыва) и председателе комитета Совета Федерации России по вопросам безопасности и обороны Викторе Озерове (Хабаровский край).

Теперь в верхней палате парламента Калмыкию будет представлять Алексей Орлов, Тыву — Дина Оюн, Хабаровский край — Дмитрий Приятнов. Также в состав Совфеда вошел Сергей Горняков от Волгоградской области.

Ранее в среду в здании Совета Федерации объявили эвакуацию из-за подгоревшего в столовой мяса. Однако пленарное заседание не было приостановлено.

25 сентября Валентина Матвиенко в третий раз с 2011 года была переизбрана на пост председателя верхней палаты российского парламента. Это решение сенаторы приняли единогласно.

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