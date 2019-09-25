Матвиенко вновь возглавила Совет Федерации

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко останется в этой должности, она переизбрана на третий срок. Об этом сообщает ТАСС в среду, 25 сентября.

За это решение проголосовали все 153 сенатора, участвующих в пленарном заседании.

18 сентября сообщалось, что Матвиенко продолжит представлять в верхней палате российского парламента правительство Санкт-Петербурга. Постановление о ее назначении подписал губернатор города Александр Беглов.

Матвиенко возглавила Совфед в 2011 году. С 2003-го по 2011-й она была губернатором и председателем правительства Санкт-Петербурга.

В апреле в прессе появились сообщения о том, что Матвиенко могут сделать руководителем Пенсионного фонда России. Представитель сенатора назвал эту информацию слухами.

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