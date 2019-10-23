В Совете Федерации объявили эвакуацию

В здании Совета Федерации объявили эвакуацию из-за подгоревшего в буфете мяса. Об этом сообщает ТАСС в среду, 23 октября.

Всех попросили выйти на улицу, однако пленарное заседание не прекращалось.

Как пояснили в пресс-службе верхней палаты парламента, сигнализация сработала в столовой, причины этого были «оперативно устранены».

По словам корреспондента агентства, в здании на втором этаже ощущается запах подгоревшей еды.

В июле 2017 года сотрудники штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке были вынуждены покинуть свои рабочие места из-за срабатывания пожарной сигнализации.

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