Персонал штаб-квартиры ООН эвакуировали из-за пожарной тревоги

Сотрудники штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке были вынуждены покинуть свои рабочие места из-за срабатывания пожарной сигнализации. Об этом сообщает The Independent.

По информации издания, причиной могло стать небольшое возгорание в одном из помещений.

В настоящее время персонал возвращается в здание.

23 марта 2015 года сообщалось о пожаре, который произошел на цокольном этаже здания Генеральной Ассамблеи, где расположены сувенирные магазины. Возгорание было ликвидировано сотрудниками противопожарной службы ООН и пожарного управления Нью-Йорка. Причиной пожара стало короткое замыкание.

