В Нью-Йорке хлопки из канализационных шахт приняли за мощный взрыв

Сразу в нескольких канализационных шахтах на площади Юнион-сквер в Нью-Йорке вспыхнули пожары, спровоцировавшие громкие хлопки. Жители города приняли их за мощный взрыв, сообщает в пятницу, 31 марта, NBC New York.

Отмечается, что на место прибыли несколько пожарных расчетов. Жителей одного из близлежащих зданий эвакуировали из-за распространения угарного газа.

О пострадавших не сообщается. Через несколько часов пожар удалось потушить.

Ранее 31 марта стало известно, что в окрестностях американского города Атланта, штат Джорджия, из-за сильного пожара рухнул пролет автомобильной эстакады. Огонь охватил складированные под путепроводом скрученные в круги пластиковые трубы. Несущие конструкции не выдержали высокой температуры, что привело к разрушению части эстакады.

В результате происшествия никто не пострадал. Возгорание было ликвидировано через несколько часов.