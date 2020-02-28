Возбуждено дело о сбыте наркотиков бывшему российскому министру

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о сбыте наркотиков бывшему министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову, который в настоящее время находится под стражей по обвинению в хищении четырех миллиардов рублей и создании преступного сообщества с использованием служебного положения. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, расследование началось в связи с обнаружением 26 марта 2019 года в квартире чиновника в 1-м Обыденском переулке 0,8 граммов каннабиса. Известно, что неустановленное лицо незаконно сбыло Абызову наркотическое средство, которое он хранил у себя дома без цели сбыта.

В августе 2019-го сообщалось об аресте активов бывшего министра и его близких стоимостью 27 миллиардов рублей. При этом суд отказался продлить арест на счета, на которых хранится 55,5 миллиона рублей и 11 миллионов евро.

Абызов был арестован в конце марта 2019 года. В отношении него возбудили уголовное дело о незаконном предпринимательстве во время работы в правительстве. Следствие считает, что компания, бенефициаром которой был Абызов, получила на свои счета 32 миллиарда рублей. Позже Следственный комитет заподозрил бывшего министра в отмывании 30 миллиардов рублей. Абызов не признает своей вины.

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