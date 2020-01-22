У бывшего российского министра Абызова в СИЗО диагностировали острый невроз

У бывшего российского министра по связям с открытым правительством Михаила Абызова в СИЗО диагностировали острый невроз. Об этом в среду, 22 января, сообщает РИА Новости.

Защита экс-министра подала ходатайство с просьбой приобщить сведения о заболеваниях. Абызов заявил, что у него диагностировано острое неврологическое расстройство с нарушением опорно-двигательной системы, однако диагноз до конца не установлен.

Бывший чиновник попросил отменить ему меру пресечения для прохождения обследований. Следователь заявил, что по делу срок следствия продлен до 25 июня, он также ходатайствовал оставить Абызова в СИЗО до 26 марта.

В августе 2019-го представитель следственной группы сообщил об аресте активов бывшего министра и его близких стоимостью 27 миллиардов рублей. При этом суд отказался продлить арест на счета, на которых хранится 55,5 миллиона рублей и 11 миллионов евро.

Абызов был арестован в конце марта. В отношении него возбудили уголовное дело о незаконном предпринимательстве во время работы в правительстве. Следствие считает, что компания, бенефициаром которой был Абызов, получила на свои счета 32 миллиарда рублей. Позже Следственный комитет заподозрил бывшего министра в отмывании 30 миллиардов рублей. Абызов не признает своей вины.

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