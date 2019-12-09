Снят арест с имущества бывшего российского министра на один миллиард рублей

Мосгорсуд снял арест с имущества бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова на общую сумму в один миллиард рублей. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда и подтвердил адвокат Сергей Дрозда.

По его словам, решение было принято по апелляционной жалобе на постановление Басманного суда Москвы, который 10 сентября ввел обеспечительные меры на денежные средства, ценные бумаги и недвижимость обвиняемого.

Вопрос об аресте имущества Абызова вновь будет рассмотрен Басманным судом, но уже в ином составе.

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В августе представитель следственной группы сообщил об аресте активов бывшего министра и его близких стоимостью 27 миллиардов рублей. При этом суд отказался продлить арест на счета, на которых хранится 55,5 миллиона рублей и 11 миллионов евро.

Абызов был арестован в конце марта. В его отношении возбудили уголовное дело о незаконном предпринимательстве во время работы в правительстве. Следствие считает, что компания, бенефициаром которой был Абызов, получила на свои счета 32 миллиарда рублей. Позже Следственный комитет заподозрил бывшего министра в отмывании 30 миллиардов рублей.

Абызов не признает своей вины ни по одному обвинению.

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