У бывшего министра Абызова нашли кипрский офшор для махинаций

Басманный суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО гражданку Украины Инну Пикалову, она может стать ключевым фигурантом уголовного дела Михаила Абызова, экс-министра по вопросам открытого правительства. Об этом во вторник, 3 сентября, пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, Пикалова обвиняется по части 2 статьи 210 («Участие в преступном сообществе») и части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК России. Как считает следствие, в 2012-2013 годах Пикалова являлась номинальным руководителем компании Blacksiris Trading Limited, зарегистрированной в Лимасоле (Кипр).

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В Следственном комитете России (СКР) считают, что этот офшор был подконтролен Абызову, и он использовал его для совершения мошеннических сделок. Пикалова частично признала свою вину и сообщила следствию, что «являлась игрушкой в чужих руках». Ее задержали в Воронежской области, Пикалова «добровольно» приехала туда из самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

По словам адвокатов Пикаловой, «к ее внезапному визиту могли быть причастны спецслужбы России и ЛНР».

23 июля стало известно, что Абызов отказался сотрудничать со следствием и давать показания.

Абызова арестовали в марте по обвинению в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014-го он, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество, которое похитило крупную сумму денег.

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