Обвиняемый в мошенничестве экс-министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов отказался сотрудничать со следствием и давать показания. Об этом во вторник, 23 июля, сообщает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда, где решается вопрос о продлении его ареста.

По словам старшего следователя Главного управления по расследованию особо важных дел Сергея Степанова, Абызов и другие фигуранты не признали вину и не дали пояснений о содеянном. СКР попросил суд продлить бывшему министру срок ареста до конца октября.

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Ранее стало известно, что Басманный суд наложил арест на банковские счета Абызова, на которых находится 121,7 миллионов евро (около 8,7 миллиарда рублей). Также под обеспечительными мерами оказались денежные средства — более 437 миллионов рублей, два земельных участка и два жилых дома в Московской области, три московских квартиры, четыре комнаты в квартирах и машино-место.

Абызова арестовали в марте по обвинению в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014-го он, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество, которое похитило крупную сумму денег.

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