Сидящий в СИЗО Абызов совершил признание в любви и задумался о женитьбе

Бывший министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве, совершил признание в любви из СИЗО. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщает РЕН ТВ.
Абызов сделал заявление по видеосвязи во время заседания в Мосгорсуде, где рассматривалась апелляционная жалоба на продление срока ареста. Поддержать его пришла гражданская жена — 29-летняя Валентина Григорьева.
Из-за проблем со звуком девушке приходилось отвечать арестанту жестами. Сначала бывший министр поинтересовался о жизни своих детей и родителей, а затем спросил, чего бы ей хотелось на данный момент. Не получив утвердительного ответа, он спросил: «Ничего, даже замуж?» — а затем признался Григорьевой в чувствах.
Присутствующие в зале суда адвокаты пообещали помочь паре обменяться кольцами, если свадьба все-таки состоится.
Как сообщает РИА Новости, по итогам заседания Мосгорсуд отложил рассмотрение жалобы.
27 марта сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра на два месяца. Михаила Абызова обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере.
По данным следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014-го он, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество, которое похитило крупную сумму денег.
Суд арестовал его сбережения, имущество и счета, в частности под обеспечительными мерами оказались денежные средства обвиняемого на сумму более 437 миллионов рублей, два земельных участка и два жилых дома в Московской области, недвижимость в столице: три квартиры, четыре комнаты в квартирах, а также машино-место.