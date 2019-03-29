Бывшего министра Абызова посадили в камеру без горячей воды и дали Библию

Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) посетили в СИЗО «Лефортово» бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.

По его словам, Абызов не жалуется на условия содержания. Сейчас он находится на карантине и сидит один в двухместной камере, после медосмотра и беседы с психологом его переведут в общую камеру. «У него нет там горячей воды, старый холодильник, не работает телевизор. Правда, там есть радио, которое бывший министр слушает», — сказал Мельников.

В тюремной библиотеке ему выдали книги, в том числе «Доктора Живаго» и Библию. Абызову понравилась тюремная еда — суп, говядина и картофель. Он назвал питание домашним.

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Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра на два месяца. Михаила Абызова обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года он, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество, которое в результате преступных действий похитило крупную сумму денег.

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