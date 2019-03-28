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Стала известна схема миллиардных хищений экс-министра Абызова

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Михаил Абызов

Арестованный по делу о хищениях бывший министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов создал преступное сообщество, состоявшее из двух обособленных групп в Москве и Новосибирске. Об этом в четверг, 28 марта, передает «Коммерсантъ».

Как сообщает газета со ссылкой на материалы дела, деятельность групп началась еще до назначения Абызова министром , то есть до 2011 года. В то время он владел 95 процентами акций «Сибирской энергетической компании», «Региональных электрических сетей» и «Сибэнергостроя», причем последняя имела четыре дочерние структуры, управляемые подконтрольными ему лицами.

Обвиняемые начали действовать незадолго до назначения Абызова: за год создали офшор на Кипре, с помощью которого совершили несколько сделок купли-продажи собственных активов. На этом мошенники заработали около четырех миллиардов рублей и распорядились ими по своему усмотрению.

27 марта Басманный суд Москвы арестовал задержанного бывшего министра по вопросам открытого правительства на два месяца. Михаилу Абызову инкриминируется создание преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничество в особо крупном размере.

По данным следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года он, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество, которое в результате преступных действий похитило крупную сумму денег.

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