Счета бывшего министра Абызова арестовали

Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова, который обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева, передает ТАСС.

По словам Царевой, на арестованных счетах находится 121,7 миллионов евро (около 8,7 миллиарда рублей). Она отметила, что постановление суда пока что не обжаловано.

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27 марта сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра на два месяца. Михаила Абызова обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014-го он, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество, которое похитило крупную сумму денег.

Суд арестовал его сбережения, имущество и счета, в частности под обеспечительными мерами оказались денежные средства обвиняемого на сумму более 437 миллионов рублей, два земельных участка и два жилых дома в Московской области, недвижимость в столице: три квартиры, четыре комнаты в квартирах, а также машино-место.

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