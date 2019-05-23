Сидящий в СИЗО Абызов пытался вывести более 30 миллионов рублей

Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, находясь под стражей, пытался перевести более 30 миллионов рублей со своих счетов. Об этом в четверг, 23 мая, со ссылкой на следователя в Басманном суде Москвы сообщает ТАСС.

По его словам, Абызов активно производил вывод тех денег, которые сам же похитил, а затем перечислял на другие счета. Данная сумма, а также еще 5 миллионов рублей, предназначенные для его гражданской жены, были арестованы.

В свою очередь, адвокат бывшего чиновника Сергей Дрозда сообщил «Интерфаксу», что его клиент переводил деньги сыну и гражданской жене, у которой есть малолетний ребенок. Однако теперь они «остались без средства к существованию». Кроме того, он заявил, что расценивает происходящее, как «попытку давления с целью сломать тех, в отношении кого такая мера пресечения избирается».

Ранее 23 мая сообщалось, что во время обыска в квартире Михаила Абызова были обнаружены наркотики.

В конце марта Абызов был взят под стражу на два месяца. Его обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в 2011-2014 годах бывший министр с соучастниками похитил четыре миллиарда рублей у «Сибирской энергетической компании» и «Региональных электрических сетей». Похищенные средства он вывел за рубеж. Своей вины в содеянном Абызов не признал.

Суд арестовал его сбережения, имущество и счета, в частности, под обеспечительными мерами оказались денежные средства обвиняемого на сумму более 437 миллионов рублей, два земельных участка и два жилых дома в Московской области, недвижимость в столице: три квартиры, четыре комнаты в квартирах, а также машино-место.

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