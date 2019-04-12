Бывшего министра Абызова отказались освободить за миллиард рублей

Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в мошенничестве бывшего министра открытого правительства России Михаила Абызова, предлагавшего один миллиард рублей за свое освобождение под залог, передает РИА Новости.

Отклонена апелляционная жалоба адвокатов чиновника на решение Басманного суда столицы, избравшего Абызову меру пресечения в виде содержания под стражей.

Защитники предлагали суду залог в один миллиард рублей или просили поместить бывшего министра под домашний арест. Они также заявили о готовности поручиться за Абызова главы «Роснано» Анатолия Чубайса, бывшего главы администрации президента России Александра Волошина, бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича и зампреда ВЭБ Натальи Тимаковой.

По данным следствия, в 2011-2014 годах Абызов похитил и вывел за рубеж четыре миллиарда рублей у «Сибирской энергетической компании» и компании «Региональные электрические сети».

Чиновник не признает своей вины.

10 апреля стало известно, что Басманный суд арестовал сбережения, имущество и счета Абызова. Под обеспечительными мерами оказались денежные средства обвиняемого в сумме более 437 миллионов рублей, находящихся на расчетных счетах в различных банках, два земельных участка и два жилых дома в Московской области, недвижимость в столице: три квартиры, четыре комнаты в квартирах, а также машино-место.

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