У бывшего министра Абызова появилась камера с телевизором и холодильником

Бывший министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в хищении, переведен из карантина в общую двухместную камеру с телевизором и холодильником в следственном изоляторе «Лефортово». Об этом во вторник, 9 апреля, ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал «Интерфаксу».
По его словам, Абызов также получает передачи и имеет банковский счет для оплаты заказов в магазине при СИЗО. В ближайшее время члены ОНК посетят бывшего министра в изоляторе и проверят условия его содержания.
29 марта сообщалось, что Абызов сидит один в двухместной камере без горячей воды, со старым холодильником и неработающим телевизором. По сведениям членов ОНК, когда выдавалась возможность, бывший министр слушал радио. На обед ему давали суп, говядину и картофель.
Басманный суд Москвы арестовал Абызова на два месяца. Его обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере.
По данным следствия, в 2011-2014 годах бывший министр с соучастниками похитил четыре миллиарда рублей у «Сибирской энергетической компании» и компании «Региональные электрические сети». Похищенные средства он вывел за рубеж.
Своей вины Абызов не признает.