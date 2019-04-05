У бывшего министра Абызова появился любимый повар в СИЗО

У бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в хищении четырех миллиардов рублей, появился любимый повар в СИЗО «Лефортово». Об этом РИА Новости сообщил ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Чиновнику понравилось питание в следственном изоляторе, а в определенные дни обеды вкуснее, когда их готовит один повар.

В библиотеке СИЗО после ареста Абызов взял Библию, романы «Доктор Живаго», «Мастер и Маргарита» и другие книги. По словам Мельникова, бывший министр их уже прочитал и заказал новые.

29 марта сообщалось, что Абызов сидит один в двухместной камере без горячей воды, со старым холодильником и неработающим телевизором. По сведениям членов ОНК, бывший министр слушает радио. Ему давали на обед суп, говядину и картофель.

Басманный суд Москвы арестовал Абызова на два месяца. Его обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, в 2011-2014 годах бывший министр с соучастниками похитил четыре миллиарда рублей у «Сибирской энергетической компании» и компании «Региональные электрические сети». Похищенное он вывел за рубеж.

Абызов виновным себя не считает.

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