Суд раскрыл арестованное имущество Абызова

На сбережения, имущество и счета бывшего министра открытого правительства России Михаила Абызова наложен арест. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель Басманного суда Москвы Юнона Царева.

«Первого апреля вынесено постановление о наложении ареста на денежные средства обвиняемого Абызова в сумме более 437 миллионов рублей, находящихся на расчетных счетах в различных банках, а второго апреля — о наложении ареста на имущество обвиняемого Абызова, а именно: на два земельных участка и два жилых дома в Московской области, и на недвижимость в столице: три квартиры, четыре комнаты в квартирах, а так же на машино-место», — сообщила Царева.

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По данным источника «Ленты.ру» в силовых структурах, арест наложен в качестве обеспечительной меры по возмещению вреда. Стоимость недвижимости и сумма арестованных средств в настоящее время покрывают предполагаемый ущерб от преступной деятельности Абызова. Однако следствие рассчитывает установить новые эпизоды преступной деятельности чиновника.

Ранее во время заседания в Мосгорсуде, рассматривавшего апелляцию на арест Михаила Абызова стало известно, что следствие зафиксировало попытку перевести деньги, тем самым укрыв их от ареста. По мнению представителя СКР, сообщившего об этом во время заседания, таким образом соучастники арестованного бывшего министра пытались скрыть похищенное.

В конце марта Басманный суд Москвы арестовал Абызова на два месяца. Его обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, в 2011-2014 годах бывший министр с соучастниками похитил четыре миллиарда рублей у «Сибирской энергетической компании» и компании «Региональные электрические сети». Похищенные средства он вывел за рубеж. Своей вины в содеянном Абызов не признал.

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