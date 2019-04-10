Стало известно о попытках снять деньги со счетов Абызова до их ареста

Предпринята попытка снять средства до их ареста с банковского счета бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщил представитель Следственного комитета (СК) России в Мосгорсуде, где рассматривается жалоба на арест чиновника, передает РБК.

По данным следствия, участники преступного сообщества принимали меры по сокрытию денежных средств, полученных в результате преступления.

Материалы по теме СК возбудил дело против бывшего министра Абызова Его заманили в Россию и обвинили в хищении четырех миллиардов рублей

В настоящее время на денежные средства бывшего министра наложен арест. Адвокат Абызова Александр Аснис заявил, что ему неизвестно об этих фактах.

В конце марта Басманный суд Москвы арестовал Абызова на два месяца. Его обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, в 2011-2014 годах бывший министр с соучастниками похитил четыре миллиарда рублей у «Сибирской энергетической компании» и компании «Региональные электрические сети». Похищенные средства он вывел за рубеж. Своей вины в содеянном Абызов не признал.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!