Стало известно о попытках снять деньги со счетов Абызова до их ареста

Предпринята попытка снять средства до их ареста с банковского счета бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщил представитель Следственного комитета (СК) России в Мосгорсуде, где рассматривается жалоба на арест чиновника, передает РБК.
По данным следствия, участники преступного сообщества принимали меры по сокрытию денежных средств, полученных в результате преступления.
В настоящее время на денежные средства бывшего министра наложен арест. Адвокат Абызова Александр Аснис заявил, что ему неизвестно об этих фактах.
В конце марта Басманный суд Москвы арестовал Абызова на два месяца. Его обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере.
По данным следствия, в 2011-2014 годах бывший министр с соучастниками похитил четыре миллиарда рублей у «Сибирской энергетической компании» и компании «Региональные электрические сети». Похищенные средства он вывел за рубеж. Своей вины в содеянном Абызов не признал.