Силовые структуры
 
Последние новости
Талибы заявили об уничтожении американского B-52
Госдума поддержала законопроекты о шпионских устройствах
Найденное в России вымершее животное воскресят
Медведев рассказал о двойке в четверти
Употребляющие наркотики москвичи постарели
Экономисты назвали победителя «Игры престолов»
Грабителями Русского музея оказались собиравшие мелочь бомжи
Полицейские сломали ногу залезавшему в свой дом россиянину
«Почта России» решила подзаработать на ширпотребе
Телефон ведущей включился в прямом эфире и выдал ее «человечность»
Новости партнеров

Стало известно о попытках снять деньги со счетов Абызова до их ареста

Перейти в «Мою Ленту»
Михаил Абызов

Предпринята попытка снять средства до их ареста с банковского счета бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщил представитель Следственного комитета (СК) России в Мосгорсуде, где рассматривается жалоба на арест чиновника, передает РБК.

По данным следствия, участники преступного сообщества принимали меры по сокрытию денежных средств, полученных в результате преступления.

В настоящее время на денежные средства бывшего министра наложен арест. Адвокат Абызова Александр Аснис заявил, что ему неизвестно об этих фактах.

В конце марта Басманный суд Москвы арестовал Абызова на два месяца. Его обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, в 2011-2014 годах бывший министр с соучастниками похитил четыре миллиарда рублей у «Сибирской энергетической компании» и компании «Региональные электрические сети». Похищенные средства он вывел за рубеж. Своей вины в содеянном Абызов не признал.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Следователь сообщил о попытках снять деньги со счета Абызова до их ареста
У бывшего министра Абызова появилась камера с телевизором и холодильником
У бывшего министра Абызова появился любимый повар в СИЗО
Задержан единственный скрывшийся от следствия фигурант дела Абызова
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:02 2 апреля

«Пошел поговорить — и дважды всадил в капитана заточку»

В 90-х он ходил на стрелки с ореховскими и выживал на зонах: рассказ русского гангстера
12:21Сегодня

Россиянин отказался доносить и попал под суд

11:31Сегодня

На литовских судей завели уголовное дело за приговор по беспорядкам 1991 года

09:53Сегодня

Бас-гитариста российской рок-группы обыскали по делу о взрыве в приемной ФСБ

Силовые структуры00:02 2 февраля
Анастасия Вашукевич

«Вы не знаете, что такое злая белорусская баба»

Настя Рыбка и Алекс Лесли — о выживании за решеткой, сексе в суде и коварстве врагов
10:34Сегодня

Видео со сбивающим российского курсанта Mercedes попало в сеть

12:31 9 апреля

Россиянин убил «запилившую» его жену и инсценировал ее поиски

21:40 9 апреля

Обвиненный в тройном убийстве россиянин попался на связке ключей

Силовые структуры00:0331 января
Рауф Арашуков

«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел»

Сенатора с Кавказа обвиняют в убийствах и бандитизме. Его отец мог похитить миллиарды
23:52 9 апреля

Бывшего мэра Владивостока приговорили к 15 годам тюрьмы

10:47 9 апреля

Раскрыт размер ущерба от коррупции в России

18:46 9 апреля

У бывшего министра Абызова появилась камера с телевизором и холодильником

Россия
В черный список российских чиновников занесли тысячу человек
Где чаще всего увольняют коррупционеров и что с ними сделают теперь
«Нас как бы не спросили»
Почему Хрущев отдал Крым Украине и как это изменило историю
Матвей Агеев«Друзья сделали вид, что не знают меня»
Матвея спасет только операция на позвоночнике. Ему нужна ваша помощь!
Медведев заявил о превосходстве женщин-руководителей над мужчинами
Получившая замечание от Володина депутат объяснила мат в соцсетях
Раскрыт принцип Путина по отбору чиновников
Володин отчитал депутата Госдумы за мат в соцсетях
Все материалы
Мир
При Каддафи такого не было
Рабство, террор и лагеря смерти. Новый диктатор наводит порядок в Ливии
Турция пригрозила США отказом от F‑35 из-за С-400
Эрдоган допустил ранние поставки C‑400
Саудовская Аравия получила российский «Солнцепек»
Новое видео Трампа нарушило авторские права
Спецназ на всю голову
США, СССР и Третий рейх пытались создать боевых экстрасенсов. Теперь этим занялась Россия
Костюмированная акция против китайского правительства «Меня схватили, как собаку»
Как Китай расправляется с врагами государства и платит Западу за молчание
Все материалы
Бывший СССР
«Фашистская оккупация краше москальской»
На Западной Украине любят Бандеру и хвалят Третий рейх. Там снова проголосуют за Порошенко
В Эстонии обеспокоились наплывом русскоязычных украинских мигрантов
«Американцы считают себя супернародом»
Пьянство, скандалы и потери по всему миру. Чем обернулась для прибалтов служба в НАТО
Украинцам пообещали маленького зверька вместо дебатов Порошенко и Зеленского
Украина расширила торговые санкции против России
«Мы тебя, сука, зароем!»
Радикалы против Порошенко, страх новой революции и русофобия — репортаж с выборов из Киева
Казахский исход
Назарбаев был гарантом национального мира. С его уходом русскоязычные начинают уезжать
Все материалы
Экономика
Зеленый рывок
Эти страны научились спасать мир и зарабатывать на этом. Россия не хочет отставать
На пути к маразму
Население земли стремительно стареет. Это стало глобальной проблемой
Алико ДанготеБелая ворона
Он выбился в люди, живя среди людоедов. Теперь он самый богатый человек Африки
Владельцы «Ленты» воспротивились продаже российскому олигарху
Россияне остались без салата «Цезарь»
Предсказана судьба рубля в 2019 году
Россияне назвали необходимую для «достойной жизни» зарплату
Все материалы
Силовые структуры
Игорь ПирожокФСБ задержала активиста «Правого сектора» Игоря Пирожка
Украинского неонациста подозревают в подготовке диверсантов
«Пошел поговорить — и дважды всадил в капитана заточку»
В 90-х он ходил на стрелки с ореховскими и выживал на зонах: рассказ русского гангстера
Россиянин отказался доносить и попал под суд
Стало известно о попытках снять деньги со счетов Абызова до их ареста
Бас-гитариста российской рок-группы обыскали по делу о взрыве в приемной ФСБ
Видео со сбивающим российского курсанта Mercedes попало в сеть
«Отслужишь как на курорте!»
В России начался весенний призыв. Как и где военкоматы ищут новобранцев
Все материалы
Наука и техника
Красная армия атакует Кронштадт«Большевики перестреляли своих»
Коммунистов привели к власти матросы. За что их убили при Ленине и оправдали при Ельцине?
«Обида на Европу объединила всех»
Как война с Турцией разожгла антирусскую истерию и рассорила Россию с Западом
До самых костей
Перемена климата заставила древних людей голодать и поедать друг друга
Создано устройство для квантового предсказания будущего
Россию назвали небоеспособной против США в Арктике
США начали готовиться к космической войне с Россией
Сердюков оценил отсталость авиастроения России
Все материалы
Спорт
Усэйн БолтЗабей, Болт
Самый быстрый человек в мире мечтает стать футболистом. Зачем ему это нужно?
Самый дорогой игрок «Реала» настроил против себя фанатов, одноклубников и СМИ
Нурмагомедов испугался за жизнь Роналду в Дагестане
Уральский Халк описал трудный путь российских бойцов в UFC
Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» победили в первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов
Роберт Грин«Беру чашку чая и иду на трибуну»
Эти футболисты просто сидят на скамейке. За это им платят лучшие клубы планеты
Все материалы
Культура
Доминирование и подчинение
Что не так с сексом в «Игре престолов» и почему феминистки снова против
Космос как бесплодие
Паттинсон делает детей у черной дыры: самая странная фантастика года «Высшее общество»
«Пацаны, только в голову не бейте!»
 
Преподавателя Венской оперы обвинили в сексуальных домогательствах к ребенку
Грабителями Русского музея оказались собиравшие мелочь бомжи
Из Русского музея попытались украсть скульптуру
Послеоперационные фото Эмилии Кларк с трубкой в голове слили в сеть
Все материалы
Интернет и СМИ
Большая игра Azino
 
Черная невеста
Убийство известной телеведущей опечалило весь мир. Через 20 лет загадок стало больше
Культ жестокости
 
Свадебные фотографы рассказали о верных приметах скорого развода
Мужчина жестоко убил звезду реалити-шоу и отправился в тюрьму на 26 лет
Скабеевой пригрозили «серьезным разговором» в ПАСЕ
Раскрыта схема работы пиратских кинотеатров в России
Все материалы
Ценности
«Они абсолютно не стесняются пышных форм»
Латиноамериканки живут в бедности, но тратят последнее на сексуальные наряды и вечеринки
Latin KingsХорошие плохие мальчики
Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
Эпатаж по-русски
Нагота, балаклавы и женщины в черном: чем удивила неделя моды в Москве
Для российских военных сделали телефон без камеры в честь благоверного князя
Молдавская модель похвасталась покрытым двумя миллионами кристаллов Lamborghini
Незнакомцы с помощью «психической атаки» убедили пенсионерку купить шубу
Фанатов удивила школьная обувь племянницы Ким Кардашьян
Все материалы
Путешествия
Биль или небыль
Водопад, арап и волки: чем может удивить туристов швейцарская глубинка
Роза пустыни
Это архитектурное чудо создали посреди песков. В нем все богатства Катара
«Они молятся пять раз в день, мучают рабов и живут в помоях»
Что российские путешественники нашли в самой бедной стране Африки
Названы самые подешевевшие направления для путешествий на майские праздники
Пьяная авиапассажирка задрала юбку, обматерила попутчиков и попала на видео
Медведь лишил туристку руки
Россиян сняли с рейса из-за ветрянки
Все материалы
Из жизни
«Многие думают, что я мечтаю об итальянском мужчине»
История россиянки о жизни в Италии
Элизабет Шорт«Женоненавистник и садист высшего порядка»
Детектив раскрыл самое громкое убийство в США спустя 60 лет. Убийцей оказался его отец
Сказка наизнанку
Корейцы всю жизнь делают себя лучше. Это оборачивается алкоголизмом и суицидами
Американец выиграл в русскую рулетку и сел в тюрьму
Забывчивый мужчина покопался в машине и разбогател
Женщина узнала о 47 детях супруга и пожелала развестись
Угонщик дал прикурить молодому аллигатору и поплатился
Все материалы
Mitsubishi Pajero: покоритель песков
Культовый японский внедорожник и его короткая, но насыщенная история
Самые некрасивые кроссоверы XXI века
В этой подборке есть и дорогие, и мощные, и эксклюзивные внедорожники. А вот красивых нет
Альфа-Cadillac
Cadillac Cien: красивый, быстрый, технологичный и почти серийный
25 автомобилей-бестселлеров России
Рейтинг самых продаваемых автомобилей в марте 2019 года
Aston Martin возродил классические спорткары с помощью молотка
Компания Bentley раскрыла первое изображение нового седана Flying Spur
Гибрид Karma Revero получил «коллекционную» версию
Все материалы
Дом
Сарай на колесах
Это невероятное здание задумали еще полвека назад, но сумели построить только сейчас
«Все жители тут становятся психами»
Москвичка уехала из столицы, чтобы счастливо жить в провинции
Торг уместен
Дачи на лето становятся дешевле, но москвичи все равно хотят скидок
Названы «торговые короли» Москвы
В Санкт-Петербурге резко подорожало строящееся жилье
Проблемным ипотечникам придумали новую поблажку
В России подорожала ипотека
Все материалы