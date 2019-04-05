Задержан единственный скрывшийся от следствия фигурант дела Абызова

Следствие задержало единственного фигуранта дела бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова, кому поначалу удалось скрыться. Об этом в пятницу, 5 апреля, со ссылкой на материалы Басманного суда Москвы сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря суда Юноны Царевой, задержанный — Сергей Ильичев, бывший глава компании «Региональные электрические сети» (РЭС). Следствие ходатайствует о его заключении под стражу.

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Ранее в Следственном комитете России (СКР) сообщали, что Ильичев сумел сбежать за границу. Подробности его задержания пока неизвестны. Остальные фигуранты «дела Абызова» — сам бывший министр, а также Маским Русаков, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг и Николай Степанов — уже заключены под стражу.

Ранее 5 апреля сообщалось, что у Абызова, обвиняемого в хищении четырех миллиардов рублей, появился любимый повар в СИЗО «Лефортово».

Басманный суд Москвы арестовал Абызова на два месяца. Его обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в 2011-2014 годах бывший министр с соучастниками похитил четыре миллиарда рублей у «Сибирской энергетической компании» и компании «Региональные электрические сети». Похищенное он вывел за рубеж. Абызов виновным себя не считает.

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