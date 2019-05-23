В квартире Абызова нашли наркотики

В квартире бывшего министра по вопросам открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве, обнаружены наркотики. Об этом в четверг, 23 мая, сообщил следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Сергей Степанов на заседании Басманного суда, где рассматривается вопрос о продлении обвиняемому срока ареста, передает ТАСС.

По его словам, наркотическое вещество было обнаружено в результате обыска. «Следствием уже получены данные химической экспертизы», — пояснил Степанов.

О каком именно веществе и в каких размерах идет речь, не уточняется.

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10 апреля сообщалось, что Мосгорсуд признал законным арест Абызова и отклонил апелляционную жалобу его адвокатов, которые предлагали один миллиард рублей за его освобождение под залог. Они также заявили о готовности поручиться за бывшего министра главы «Роснано» Анатолия Чубайса, бывшего главы администрации президента России Александра Волошина, бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича и зампреда ВЭБ Натальи Тимаковой.

В конце марта Абызов был взят под стражу на два месяца. Его обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в 2011-2014 годах бывший министр с соучастниками похитил четыре миллиарда рублей у «Сибирской энергетической компании» и компании «Региональные электрические сети». Похищенные средства он вывел за рубеж. Своей вины в содеянном Абызов не признал.

Суд арестовал его сбережения, имущество и счета, в частности, под обеспечительными мерами оказались денежные средства обвиняемого на сумму более 437 миллионов рублей, два земельных участка и два жилых дома в Московской области, недвижимость в столице: три квартиры, четыре комнаты в квартирах, а также машино-место.

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