Теща Абызова рассказала о лечебных веществах и наркотиках

Теща бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве, заявила, что в квартире были найдены не наркотики, передает в четверг, 23 мая, РИА Новости. Ранее адвокат Сергей Дрозда сообщил, что пакет с сомнительным содержимым был найден именно у нее дома, в одном из помещений, которое принадлежит его подзащитному.

По словам женщины, речь идет о «лечебном веществе», а не наркотическом.

Другой адвокат Абызова, Александр Анис, также рассказал, что у правоохранительных органов нет претензий к его подзащитному в связи с обнаружением наркотиков. «Абызов в этой квартире не находился, никогда там не был, там шел ремонт. Каким образом там оказалось небольшое количество наркотиков, неизвестно», — пояснил он.

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Как рассказал агентству «Москва» представитель защиты Алексей Кирсанов, в помещении, где прошли обыски по делу бывшего министра, было найдено 0,8 грамма вещества.

Ранее 23 мая следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Сергей Степанов на заседании Басманного суда, где рассматривался вопрос о продлении Абызову срока ареста, заявил, что в квартире обвиняемого были обнаружены наркотики. О каком именно веществе идет речь, не уточнялось. Адвокат Дрозда подчеркивал, что на найденном пакетике нет отпечатков пальцев бывшего министра.

В конце марта Абызов был взят под стражу на два месяца. Его обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в 2011-2014 годах бывший министр с соучастниками похитил четыре миллиарда рублей у «Сибирской энергетической компании» и «Региональных электрических сетей». Похищенные средства он вывел за рубеж. Своей вины в содеянном Абызов не признал.

Суд арестовал его сбережения, имущество и счета, в частности, под обеспечительными мерами оказались денежные средства обвиняемого на сумму более 437 миллионов рублей, два земельных участка и два жилых дома в Московской области, недвижимость в столице: три квартиры, четыре комнаты в квартирах, а также машино-место.

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