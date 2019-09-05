Бывшего министра Абызова заподозрили в отмывании 30 миллиардов рублей

Следственный комитет России (СКР) заподозрил бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова в отмывании 30 миллиардов рублей. Об этом в четверг, 5 сентября, со ссылкой на собственные источники и адвокатов Абызова сообщает «Интерфакс».

Уголовное дело возбуждено по статье 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ. Ранее Абызова уже обвинили в организации преступного сообщества и мошенничестве.

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Адвокат обвиняемого Александр Аснис считает, что СКР возбудил дело по «надуманным» причинам и оказывает давление на суд, стараясь продлить срок ареста его подзащитному. Аснис также отметил, что за прошедшие пять месяцев следствию не удалось доказать причастность Абызова к организации преступного сообщества, а 9 из 19 постановлений об аресте имущества бывшего министра уже отменены.

3 сентября сообщалось, что следствие обнаружило у Абызова офшорную кипрскую компанию, через которую он, предположительно, совершал мошеннические сделки.

Абызов был арестован в конце марта. Вскоре в его отношении возбудили уголовное дело о незаконном предпринимательстве во время работы в правительстве. Следствие считает, что компания, бенефициаром которой был Абызов, получила на свои счета 32 миллиарда рублей. Бывший министр не признает вины ни по одному обвинению.

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