Бывший сенатор и бывший министр в СИЗО увлеклись ЗОЖ

К бывшему сенатору Совета Федерации Рауфу Арашукову в камеру СИЗО перевели бывшего министра из Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом в пятницу, 14 февраля, рассказала член столичного ОНК Марина Литвинович изданию Baza.

По ее словам, в их камере она заметила овощи и фрукты, в связи с чем сделала вывод, что бывшие чиновники увлеклись здоровым образом жизни.

Абызов был арестован в конце марта. В отношении него возбудили уголовное дело о незаконном предпринимательстве во время работы в правительстве. Следствие считает, что компания, бенефициаром которой был Абызов, получила на свои счета 32 миллиарда рублей. Позже Следственный комитет заподозрил бывшего министра в отмывании 30 миллиардов рублей. Абызов не признает своей вины.

Рауф и его отец Рауль Арашуковы были задержаны в январе 2019 года. Следствие считает , что Арашуков-старший создал ОПГ с целью хищения газа у «Газпрома». Госкорпорация оценила ущерб в 31 миллиард рублей.

Арашукова-младшего обвиняют в убийствах заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, совершенных в 2010 году.

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