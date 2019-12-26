Стало известно о новых делах против родни бывшего сенатора Арашукова

Следственный комитет России возбудил четыре уголовных дела о растрате в отношении бывшего советника гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова — отца бывшего сенатора Рауфа Арашукова. Об этом сообщил адвокат Владимир Постанюк, передает «Интерфакс».

По его словам, в двух делах фигурируют в качестве подозреваемых мама и родная сестра бывшего сенатора — Нелли Арашукова и Камилла Агоева. Согласно материалам следствия, женщины находятся в федеральном розыске, мера пресечения им не избиралась.

Расследование ведется по статье о растрате в особо крупном размере. В совершении преступления по всем четырем делам подозревается Рауль Арашуков.

Адвокат посетовал, что защита узнала о новых расследованиях из материалов следствия, приложенных к ходатайству о продлении сроков ареста Раулю и Рауфу Арашуковым, которое рассматривал Басманный суд Москвы 26 декабря.

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Защитник экс-сенатора Анна Ставицкая ранее заявляла, что из-за новых уголовных дел семья Арашукова была вынуждена уехать за границу. Ее подзащитный расценивает действия следствия как способ давления на него.

Рауф и Рауль Арашуковы были задержаны в январе 2019 года. Следствие считает, что Арашуков-старший создал ОПГ с целью хищения газа у «Газпрома». Госкорпорация оценила ущерб в 31 миллиард рублей.

Арашукова-младшего обвиняют в убийствах заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, совершенных в 2010 году.

Арашуковы не признают вину. Бывший сенатор заявлял о «политическом заказе». Кроме них по делу арестованы более десяти человек.

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