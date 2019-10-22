Задержаны очередные родственники бывшего сенатора Арашукова

Два человека были задержаны по делу о хищении средств бывшим сенатором Рауфом Арашуковым, пишет РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Задержанными стали родственники обвиняемого: его четвероюродный брат Беслан Арашуков и брат супруги Рауля Арашукова Ахмед Коцба, который является заместителем директора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь».

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Отмечается, что задержанные были доставлены на допрос после прошедших у них обысков. Их обвиняют в участии в преступном сообществе, а также в мошенничестве в особо крупном размере.

Арашукова задержали 30 января во время заседания Совфеда. Его обвиняют в причастности к совершенным в 2010 году убийствам зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также в участии в организованном преступном сообществе его отца Рауля Арашукова — советника главы компании «Газпром межрегионгаз». Бывший сенатор отрицает вменяемые ему преступления и настаивает на заказном характере уголовного дела.

Рауля Арашукова, прозванного Газовым королем Кавказа, обвиняют в создании ОПГ, похитившей с 2002 года природный газ у «Газпрома» на 31 миллиард рублей.

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