Экс-сенатор Арашуков назвал «заказчиков» уголовного дела против него

Обвиняемый в двух убийствах и участии в преступной группировке экс-сенатор Рауф Арашуков назвал имена людей, ответственных, по его мнению, за возбуждение уголовных дел против него. Об этом в среду, 9 октября, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным издания, бывший сенатор обвиняет в инициировании расследования против него начальника управления разведки Росгвардии Казимира Боташева, который пытался в 2016 году выдвинуться на пост главы Карачаево-Черкесии. Арашуков якобы помешал ему получить этот пост.

Экс-сенатор заявил, что Боташев заручился поддержкой полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова. Силовик передал полпреду пять миллионов долларов за то, чтобы тот лично рассказал президенту России Владимиру Путину негативные и нелестные истории о семье Арашуковых. Деньги Боташев получил от сына экс-сенатора от Карачаево-Черкесии (КЧР) Вячеслава Дерева — Эдуарда.

Бывший сенатор добавил, что фотографии с отдыха главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина в отеле семьи Арашуковых «Адиюх Пэлас» были сделаны специально, чтобы тот не мог позволить себе разобраться в деталях уголовного дела в отношении экс-сенатора. Он пояснил, что Бастрыкин приезжал в КЧР отдохнуть с семьей. Впервые они встретились во время задержания в здании Совета Федерации.

В июне сообщалось, что экс-сенатор Арашуков мог заказать убийство общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет экс-сенатора. В мае Совфед лишил Арашукова статуса сенатора в связи с несвоевременным предоставлением декларации о доходах. Решение было принято единогласно 153 сенаторами.

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