У лишившегося статуса сенатора Арашукова отняли зарплату за два месяца

У бывшего сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в организации убийств, на основании судебного решения отняли зарплату, которую ему начислил Совет Федерации за февраль и март 2019 года. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.

За два месяца Арашукову выплатили около 600 тысяч рублей — по закону он в течение этого времени оставался сенатором. При этом, как сообщает Telegram-канал, перевод денег пребывающему в заключении грозит обвинением в ненадлежащем расходовании бюджетных средств. В Совфеде решили выдать зарплату Арашукову наличными в кассе, забрать средства могли его представители. Отмечается, что деньги остались невостребованными.

После того, как 15 апреля Мосгорсуд признал законным временное отстранение Арашукова от должности, выплаченную сумму вернули в бюджет как «излишне начисленную». Сторона защиты бывшего сенатора во время слушаний не заявила притязаний на положенную ему зарплату.

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Ранее 22 мая сообщалось, что Совфед лишил Рауфа Арашукова статуса сенатора в связи с несвоевременным предоставлением декларации о доходах. Решение было принято единогласно 153 сенаторами.

Арашукова задержали 30 января во время заседания Совфеда. Его обвиняют в организации нескольких убийств в 2010 году, а также в участии в организованном преступном сообществе его отца Рауля Арашукова — советника главы компании «Газпром межрегионгаз».

Бывший сенатор отрицает вменяемые ему преступления и настаивает на заказном характере уголовного дела.

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