В суде рассказали об арестованном имуществе сенатора Арашукова

Стал известен перечень имущества, конфискованного у временно отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Об этом во вторник, 23 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Басманного суда.

В рамках уголовного дела в отношении Арашукова суд наложил обеспечительный арест на его денежные счета, запретив распоряжаться ими в пределах суммы причиненного ущерба. Кроме того, были арестованы земельный участок, три жилых дома и одно жилое помещение в Карачаево-Черкесии, принадлежащие обвиняемому.

Помимо ценностей Арашукова, под обеспечительные меры попало имущество и других фигурантов дела.

Рауф Арашуков был задержан утром 30 января в зале заседаний Совета Федерации. Его обвиняют в причастности к совершенным в 2010 году убийствам зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.

Отстраненному сенатору также вменяется участие в организованном преступном сообществе своего отца Рауля Арашукова — советника главы компании «Газпром межрегионгаз». Арашукову-старшему инкриминируется хищение природного газа у «Газпрома» на 30 миллиардов рублей. По этому делу проходят еще восемь человек.

Отстраненный сенатор свою вину не признает и считает уголовное дело заказным. По его словам, заговор против него обошелся злоумышленникам в 65 миллионов рублей.

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