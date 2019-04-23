Суд арестовал имущество обвиняемого в убийствах сенатора Арашукова

Суд арестовал имущество и денежные средства временно отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, обеспечительные меры наложены по уголовному делу об организованном преступном сообществе, главой которого следователи считают Арашукова-старшего.

Перечня арестованного имущества и информации об объеме денежных средств пока нет.

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Рауф Арашуков был задержан утром 30 января в зале заседаний Совета Федерации. Его обвиняют в причастности к совершенным в 2010 году убийствам зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Отстраненному сенатору также вменяется участие в организованном преступном сообществе своего отца Рауля Арашукова — советника главы компании «Газпром межрегионгаз».

Арашукову-старшему инкриминируется хищение природного газа у «Газпрома» на 30 миллиардов рублей. По этом делу проходят еще восемь человек.

Отстраненный сенатор свою вину не признает и считает уголовное дело заказным. По его словам, заговор против него обошелся злоумышленникам в 65 миллионов рублей.

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