ФСБ задержала генерала и полковника по делу сенатора Арашукова

По делу, возбужденному против отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, в Карачаево-Черкесии задержаны сотрудниками ФСБ четыре человека. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

В числе задержанных — бывший исполняющий обязанности руководителя республиканского управления СКР генерал Казбек Балатов и начальник регионального центра противодействия экстремизму МВД полковник Тимур Бетуганов. Полковника забрали из служебного кабинета, генерала СК — из дома. Также задержаны еще двое сотрудников следственных органов.

Силовиков подозревают в противоправной деятельности на территории республики. Им планируют в ближайшее время предъявить обвинения.

В республиканских управлениях МВД и СК задержания пока не комментируют.

Бетуганов был следователем по делу об убийствах зампреда движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и кандидата в президенты Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Арашукова подозревают в причастности к этим преступлениям.

Полицейский и парламентарий дружили. Также приятельские отношения связывали Арашукова с Булатовым, в ведении которого находились дела об убийствах Жукова и Шебзухова.

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Силовиков допрашивали в Следственном комитете после задержания сенатора. Булатов подал рапорт об отстранении его от должности. В отношении него началась служебная проверка.

О близкой дружбе Арашукова с высокопоставленными силовиками республики рассказали родственники погибших. По их словам, благодаря этой дружбе сенатор многие годы избегал привлечения к уголовной ответственности за причастность к убийствам. Булатов и Арашуков вместе ходили в рестораны, генерал был на праздновании дня рождения сенатора наряду с другими именитыми гостями.

2 апреля сообщалось, что президент России Владимир Путин освободил от должности прокурора Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Александра Терещенко после масштабной проверки в силовых структурах республики. Уволенный прокурор был приближенным Арашукова.

Сенатор был задержан утром 30 января в зале заседаний Совета Федерации. Помимо убийств, ему вменяется участие в организованном преступном сообществе отца — советника главы компании «Газпром межрегионгаз».

Арашукову-старшему инкриминируется хищение природного газа у «Газпрома» на 30 миллиардов рублей. По этому делу проходят еще восемь человек.

Отстраненный сенатор свою вину не признает и считает уголовное дело заказным. По его словам, заговор против него обошелся злоумышленникам в 65 миллионов рублей.

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