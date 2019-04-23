По делу сенатора Арашукова прошли обыски в 19 городах

Следственный комитет России (СКР) провел свыше 30 обысков в 19 городах по делу в отношении отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах и участии в преступном сообществе, которое похитило у «Газпрома» природный газ на 31 миллиард рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.
Следственные мероприятия прошли в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) и Москве.
«В настоящее время следствием совместно с ФСБ и МВД проводится третья волна масштабных мероприятий, направленных на декриминализацию указанных регионов», — говорится в сообщении.
В ведомстве подтвердили задержание бывшего первого замруководителя управления СКР по КЧР Казбека Булатова, старшего следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел этого же подразделения Андрея Филиппова и начальника центра противодействия экстремизму МВД по КЧР Тимура Бетуганова.
В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).
По данным следствия, подозреваемые, находившиеся в дружеских отношениях с Арашуковыми, в целях непривлечения их к уголовной ответственности превысили свои должностные полномочия.
В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Планируется решить вопрос по их мере пресечения.
Ранее 23 апреля сообщалось о задержании генерала Булатова и полковника Бетуганова.
2 апреля президент России Владимир Путин освободил от должности прокурора КЧР Александра Терещенко после масштабной проверки в силовых структурах республики. Уволенный прокурор был приближенным Арашукова.
Сенатор был задержан 30 января в зале заседаний Совета Федерации. Он свою вину не признает и считает уголовное дело заказным. По его словам, заговор против него обошелся злоумышленникам в 65 миллионов рублей.