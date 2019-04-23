Следственный комитет опубликовал видео задержания силовиков по делу Арашукова

Следственный комитет России

Следственный комитет России распространил видео задержанных начальника центра противодействия экстремизму МВД по Карачаево-Черкесской республике (КЧР) полковника Тимура Бетуганова и старшего следователя по особо важным делам СУ СК России по КЧР Андрея Филиппова. На представленных кадрах задержанных в наручниках доставляют в здание Следственного управления СКР по Карачаево-Черкессии.

В СКР пояснили, что видео сделано во вторник, 23 апреля, сразу после задержания.

Как заявила «Ленте.ру» Светлана Петренко, официальный представитель СКР, в ходе расследования уголовного дела в отношении члена Совета Федерации Рауфа Арашукова были получены данные о коррупционных действиях ряда сотрудников правоохранительных органов. В итоге в отношении бывшего первого заместителя руководителя СУ СК России по КЧР Казбека Булатова, старшего следователя по особо важным делам республиканского следственного управления Андрея Филиппова и начальника центра противодействия экстремизму МВД по КЧР Тимура Бетуганова возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

«Эти лица, будучи в дружеских отношениях с семьей Арашуковых, предприняли ряд действий, чтобы сенатор и его отец своевременно не были привлечены к уголовной ответственности, а преступное сообщество продолжало бы функционировать. Поведение Бетуганова, Филиппова и Булатова повлекло подрыв авторитета органов государственной власти», — подчеркнула Петренко.

Расследование уголовного дела по обвинению Рауфа Арашукова в организации убийств Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, совершенных в 2010 году, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Республики Дагестан, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики ведут следователи Центрального аппарата СКР.

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