Дружившего с Арашуковым прокурора Карачаево-Черкесии отправили в отставку

Президент России Владимир Путин освободил от должности прокурора Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Александра Терещенко. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

Он лишился поста после масштабной проверки в силовых структурах республики, инициированной в связи с задержанием сенатора от КЧР Рауфа Арашукова по обвинению в участии в преступном сообществе и убийствах, отмечает Znak.com.

Уволенный прокурор был приближенным Арашукова и его отца Рауля Арашукова, указывает РБК со ссылкой на источники, близкие к руководству региона.

Терещенко назначили на должность прокурора КЧР в 2014 году по указу президента. За время службы он был награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и знаком отличия «За верность закону» III степени.

Глава государства также отправил в отставку еще несколько высокопоставленных прокуроров, в том числе руководителей Дальневосточной транспортной прокуратуры Александра Хатунцева и Северо-Западного транспортной прокуратуры Олега Колесова.

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Рауф Арашуков был задержан утром 30 января в зале заседаний Совета Федерации. Его обвиняют в причастности к совершенным в 2010 году убийствам зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.

По версии следствия, он входил в организованное преступное сообщество своего отца Рауля Арашукова — советника главы компании «Газпром межрегионгаз», которого задержали в тот же день и которому вменяется хищение природного газа у «Газпрома» на 30 миллиардов рублей. Вместе с ними в СИЗО находятся пять топ-менеджеров газовых предприятий, еще трое фигурантов дела объявлены в розыск, в том числе зять Арашукова-старшего.

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